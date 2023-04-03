Abdoulaye Samassa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdoulaye Samassa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdoulaye Samassa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdoulaye Samassa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdoulaye Samassa 24 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Fransa,Mali uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdoulaye Samassa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FW SPORTS CONSEILS yapmaktadır. Abdoulaye Samassa, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Paris Saint-Germain B futbol takımında oynamaktadır. Paris Saint-Germain B takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdoulaye Samassa'nin Paris Saint-Germain B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdoulaye Samassa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdoulaye Samassa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2017 yılında Évreux FC 27
1 Temmuz 2020 yılında Angers SCO B
1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz
31 Ocak 2023 yılında Paris SG B
Abdoulaye Samassa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdoulaye Samassa şuan Paris Saint-Germain B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?Cosmos Saint-Denis (2008-2014), Centre de Formation de Paris (2014-2015), US Créteil-Lusitanos (2015-2016), Dijon Côte d'Or (2016), US Saint-Denis (2016-2017)
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