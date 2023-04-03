Abdu Toure kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdu Toure Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdu Toure adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdu Toure Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdu Toure 19 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Hollanda,Fildişi Sahili uyrukludur.Gerçek adı da Abdu Kader Touré şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdu Toure Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abdu Toure, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Willem II Tilburg U21 futbol takımında oynamaktadır. Willem II Tilburg U21 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdu Toure'nin Willem II Tilburg U21 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdu Toure Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdu Toure futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında AZ Alkmaar U17
1 Temmuz 2020 yılında AZ U18
1 Temmuz 2021 yılında Telstar U21
1 Temmuz 2022 yılında Willem II U21
Abdu Toure Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdu Toure şuan Willem II Tilburg U21 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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