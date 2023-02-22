Abdul Hassan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Hassan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Hassan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdul Hassan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdul Hassan 19 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Kadala Hassan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdul Hassan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Dakkada FC futbol takımında oynamaktadır. Dakkada FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Hassan'nin Dakkada FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdul Hassan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdul Hassan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdul Hassan şuan Dakkada FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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