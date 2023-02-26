Abdul Latif Anabila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Latif Anabila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Latif Anabila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Latif Anabila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Latif Anabila 15 Nisan 1997 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Latif Anabila Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Abdul Latif Anabila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Abdul Latif Anabila'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdul Latif Anabila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Latif Anabila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Latif Anabila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Latif Anabila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Club Africain

1 Ocak 2018 yılında New Edubiase

1 Şubat 2018 yılında Ashanti Gold

17 Ekim 2020 yılında Asante Kotoko

25 Ekim 2021 yılında Bechem United

30 Haziran 2022 yılında Asante Kotoko

1 Ağustos 2022 yılında Bechem United

Abdul Latif Anabila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Latif Anabila şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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