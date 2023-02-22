Abdul Lawal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Lawal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdul Lawal kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdul Lawal ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.