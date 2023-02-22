Abdul Lawal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Lawal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Lawal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdul Lawal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdul Lawal {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdul Lawal Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Abia Warriors FC futbol takımında oynamaktadır. Abia Warriors FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdul Lawal'nin Abia Warriors FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdul Lawal Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdul Lawal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdul Lawal şuan Abia Warriors FC takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.
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