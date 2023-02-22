Abdul Rahman Weiss kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Rahman Weiss Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Rahman Weiss adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Rahman Weiss Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Rahman Weiss 14 Haziran 1998 tarihinde Athens şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Suriye,Yunanistan uyrukludur.Gerçek adı da عبد الرحمن فايس / Αμπντούλ Ραχμάν Ουές şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Rahman Weiss Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Target Sport yapmaktadır. Abdul Rahman Weiss, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Athens Kallithea FC futbol takımında oynamaktadır. Athens Kallithea FC takımına 20 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Abdul Rahman Weiss'nin Athens Kallithea FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdul Rahman Weiss Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/abou_ws/

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Abdul Rahman Weiss Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Rahman Weiss isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Abdul Rahman Weiss Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Rahman Weiss futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Brentford U18

1 Temmuz 2015 yılında Platanias U20

1 Şubat 2017 yılında Platanias

3 Ağustos 2020 yılında OFI Girit

18 Ağustos 2022 yılında Volos NPS

20 Ocak 2023 yılında Kallithea

Abdul Rahman Weiss Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Rahman Weiss şuan Athens Kallithea FC takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

Abdul Rahman Weiss Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Suriye takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Yunanistan U21 takımında 22 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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