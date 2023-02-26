Abdul Yusif kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdul Yusif Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdul Yusif adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdul Yusif Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdul Yusif 9 Ağustos 2001 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Gana uyrukludur.Gerçek adı da Abdul Razak Yusif şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdul Yusif Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Abdul Yusif, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Paide Linnameeskond futbol takımında oynamaktadır. Paide Linnameeskond takımına 12 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Abdul Yusif'nin Paide Linnameeskond ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdul Yusif Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdul Yusif isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdul Yusif Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdul Yusif futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Densu Rovers

15 Ağustos 2020 yılında Paide

31 Aralık 2020 yılında Densu Rovers

12 Ocak 2021 yılında Paide

Abdul Yusif Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdul Yusif şuan Paide Linnameeskond takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

Abdul Yusif Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana U17 takımında 12 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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