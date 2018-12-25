Abdülaziz Bayındır Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDÜLAZİZ BAYINDIR KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1951

Abdülaziz Bayındır kaç yaşında : 67

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Meslek : Din Adamı, Yazar

Abdülaziz Bayındır doğum yeri : Tortum, Erzurum

ABDÜLAZİZ BAYINDIR BİYOGRAFİSİ

Din adamı

Abdülaziz Bayındır, 1951 yılında Erzurum’un ilçesi Tortum’da doğmuştur. 1976 yılında Atatürk Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesinden mezun oldu. Mezun olduktan sonra İstanbul Müftülüğü'nde uzman, müftü yardımcılığı, Fetva Kurulu Başkanlığı ve Şer'iyye Sicilleri Arşivi yöneticiliği görevlerinde olmak üzere 1997 yılına kadar çalıştı.

1983-19î İlimler Araştırma Vakfının ilmi toplantılarını düzenledi.

Abdülaziz Bayındır, 1984 yılında “Şer’iyye Sicilleri doğrultusunda Osmanlılarda Muhakeme Usulleri” isimli teziyle İslam Hukuku dalında İlâhiyat Doktoru oldu. 1987 yılında İslam İktisâdıyla ilgili çalışmalarıyla da Kelam ve İslam Hukuku dalında doçent oldu.

1993 yılında Süleymaniye Vakfı’nı kurdu. 1997 yılında İstanbul Müftülüğü'ndeki görevinden ayrılarak İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesine öğretim üyesi (doçent) olarak geçti.

2003 yılında ise İslam Hukuku profesörü oldu. Arapça, Fransızca ve İngilizce bilen Prof. Dr. Abdülaziz Bayındır, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesidir. Bu fakültede Temel İslam Bilimleri adı altında İslam Hukuku Ana Bilim Dalı Bölüm Başkanlığını yürütmektedir.

Abdülaziz Bayındır, evlidir. 4. çocuğu vardır.

Abdülaziz Bayındır Kitapları :

1986 - İslam Muhakeme Usulü (Osmanlı Devri Uygulaması)

1997 - Kur'an Işığında Tarikatçılığa Bakış, İstanbul

1999 - Din ve Devlet İlişkileri Teokrasi ve Laiklik, İstanbul

2001 - Duada Evliyayı Aracı Koyma ve Şirk, İstanbul

2002 - Ticaret ve Faiz, İstanbul

2005 - Kur'an Işığında Doğru Bildiğimiz Yanlışlar, İstanbul

2011 - Risale-i Nur eleştirisi

Kaynak:Biyografi.info