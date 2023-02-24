Abdulaziz Ragipovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulaziz Ragipovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulaziz Ragipovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulaziz Ragipovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulaziz Ragipovic 18 Haziran 2000 tarihinde Novi Pazar şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Abdulaziz Ragipović şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulaziz Ragipovic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulaziz Ragipovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Po­dri­nje Janja futbol takımında oynamaktadır. FK Po­dri­nje Janja takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulaziz Ragipovic'nin FK Po­dri­nje Janja ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Abdulaziz Ragipovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulaziz Ragipovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulaziz Ragipovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulaziz Ragipovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2018 yılında Novi Pazar

1 Şubat 2019 yılında FK Tutin

30 Haziran 2019 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

14 Ocak 2020 yılında FK Josanica

14 Temmuz 2020 yılında Novi Pazar

15 Eylül 2020 yılında FK Josanica

31 Aralık 2020 yılında Novi Pazar

1 Temmuz 2021 yılında Dobanovci

11 Şubat 2022 yılında RSK Rabrovo

13 Temmuz 2022 yılında Po­dri­nje

Abdulaziz Ragipovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulaziz Ragipovic şuan FK Po­dri­nje Janja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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