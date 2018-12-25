Abdülfettah el Sisi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDÜLFETTAH EL SİSİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 19.Kasım.1954

Abdülfettah el Sisi kaç yaşında : 64

Kilo & Boy :

Burcu : Akrep

Meslek : Asker, Devlet Başkanı

Abdülfettah el Sisi doğum yeri : Kahire, Mısır

ABDÜLFETTAH EL SİSİ BİYOGRAFİSİ

Abdülfettah el Sisi, 19 Kasım 1954 tarihinde Mısır, Kahire’de doğmuştur. Sisi pek çok Mısırlı gibi dindar bir aileye mensuptur. Babası Hüseyin Halil el Sisi’dir. Hasan olarak bilinen babasının Cemaliye'de dükkanları vardır. Mısır’lı sanatçı Ümmü Gülsüm’ü dinlemeyi severmiş.

Mısır Ha mezun oldu. 1977 yılında mekanize piyade taburunda teğmen olarak göreve başladı. 1987 yılında, Mısır Kurmay Subay Akademisinde kurmay oldu. 1992 yılında İngiltere’de Kurmay Subay Akademisini bitirdi. Bağımsız Mekanize Tugay ve 23 Mekanize Tümen Komutanı olduktan sonra Suudi Arabistan Krallığı Askeri Ataşesi görevinde de bulundu. 2003 yılında Nasır'ın Askeri Bilimler Akademisinde Muharebe Kursu, Lisansüstü Harp Akademisi Bursunu bitirdi. 2006 yılında ABD Kara Harp Akademisini bitirdi.

2008 yılında Mısır Kuzey Askeri Bölgesi-İskenderiye'nin kumandanı daha sonra da Askeri İstihbarat ve Keşif Şefi oldu.

Uzun yıllar istihbarat servisinde görevli olmasından dolayı birçok Müslüman kardeşler üyesiyle tanışıklığı bulunan Abdulfettah Sisi, Hüsnü Mübarek’in devrilmesinden sonra Mısır’daki birçok İslamcı parti ve grubun liderleriyle istişare görüşmeleri yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, 12 Ağustos 2012 tarihinde Abdülfettah el Sisi’ye Mısır Bakanlar Kurulunda "Savunma Bakanı" görevini ve Mısır Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı görevini verdi. 27 Ocak 2014 tarihinde Mısır ordusunda mareşalliğe yükseltildi.

1 Temmuz 2013 tarihinde Mısır ordusu, Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye ülkedeki siyasal krizi 48 saat içinde çözmesi için ültimatom verdi. 3 Temmuz 2013 tarihinde Abdülfettah el Sisi, darbe yaparak hükümeti devirdi. Şiddete teşvik etmek ve toplumun huzurunu bozmak suçlarından yargılanan birçok Müslüman Kardeşler üyesini de tutuklattı.

26 Mart 2014 tarihinde ordudan istifa etti. 2014'te Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi'nin başkanlık ve Mısır Savunma Bakanlığı görevlerinden istifa ederek cumhurbaşkanlığı adaylığını açıkladı. 26, 27 ve 28 Mayıs 2014 tarihlerinde yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 95’ini alarak cumhurbaşkanı seçildi.

Abdülfettah el Sisi, 1977 yılında Entissar Amer ile evlendi. Mustafa, Mahmud, Hasan, Aya adlarında 4 çocuğu vardır.

3 gün süren seçimlerde 28 Mart 2018 tarihinde yapılan sayım neticesinde yüzde 92 oy olarak yeniden cumhurbaşkanı seçildi.

Kaynak:Biyografi.info