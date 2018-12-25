Abdulhamit Gül Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDULHAMİT GÜL KİMDİR?

Doğum tarihi : 12.Mart.1977

Abdulhamit Gül kaç yaşında : 41

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek : Avukat, Milletvekili, Bakan

Abdulhamit Gül doğum yeri : Nizip, Gaziantep

ABDULHAMİT GÜL BİYOGRAFİSİ

AK Parti Genel Sekreteri ve AK Parti Gaziantep milletvekili. 19 Temmuz 2017 itibari ile Adalet Bakanıdır.

Abdulhamit Gül, 12 Mart 1977 tarihinde Gaziantep’in ilçesi Nizip’te doğmuştur. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda tamamladı. Lise eğitimini Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde sürdürdü, Nizip İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı.

Abdulha itibaren çeşitli STK'ların gençlik kollarında aktif olarak yer aldı. 1999-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) üyesidir. Ankara'da serbest avukatlık yaptı.

Siyasi ve güncel konularda yazı çalışmaları da bulunan Abdulhamit Gül'ün; Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde makaleleri, denemeleri yayınlandı.

Siyasi çalışmalarına sırasıyla Refah Partisi ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.

Abdulhamit Gül, AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK üyesi seçildi. Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

7 Haziran 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçiminde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçildi.

AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde yeniden MKYK üyeliğine seçilen Abdulhamit Gül, 13 Eylül 2015 tarihinde AK Parti Genel Sekreteri olarak görevlendirilmiştir.

1 Kasım 2015 milletvekili genel seçiminde 26. Dönem Gaziantep Milletvekili olarak seçilmiştir.

Abdulhamit Gül evli ve üç çocuk babasıdır.

19 Temmuz 2017 tarihinde yapılan kabine değişikliği ile Başbakan Binali Yıldırım tarafından Bekir Bozdağ Başbakan Yardımcı olarak görevlendirildi. Bekir Bozdağ’dan boşalan Adalet Bakanlığına Abdülhamit Gül görevlendirdi.

24 Haziran 2018 tarihinde yapılan 27. Dönem Milletvekili Genel Seçiminde Gaziantep'ten milletvekili seçildi.

Abdulhamit Gül, 9 Temmuz 2018 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemin ve hükümetin Adalet Bakanı oldu.

Kaynak:Biyografi.info