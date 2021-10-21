Süper Lig'de uzun yıllardır maç yöneten hakemlerden biri olan Abdülkadir Bitigen, ülkemizdeki futbolseverlerin dikkatini çeken ve en çok merak edilen hakemlerin arasında bulunuyor. TFF'nin üst klasman hakemlerinden biri olan Abdülkadir Bitigen bugüne kadar birçok önemli müsabakada düdük çaldı. Peki, Abdülkadir Bitigen kimdir, nereli ve kaç yaşında? Abdülkadir Bitigen hangi takımlı? İşte bu soruların cevapları...

ABDÜLKADİR BİTİGEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Abdülkadir Bitigen 12 Şubat 1983 tarihinde Kayseri'de dünyaya geldi. Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği fakültesinden mezun olan Bitigen'in hakemlik dışındaki asıl mesleği de diş hekimliğidir. İlk olarak Paf ligi maçlarını yöneten

38 yaşındaki Abdülkadir Bitigen, 2007 yılında profesyonel liglerde görev yapmaya başladı. 3. ligde 4 yol boyunca hakemlik yapan Bitigen, 2011 yılında ise TFF 3. lig maçlarını yönetmeye başlamış ve 2 yıl boyunca burada görev almıştır.

2013-2014 sezonuyla birlikte TFF 1.'lige kadar yükselmeyi başaran Abdülkadir Bitigen, 2014 yılında da Süper Lig'de görev almaya başladı. Bitigen'în Süper Lig'de yönettiği ilk maç Eskişehirspor - Konyaspor karşılaşmasıdır.

2016 yılında evlenen Abdülkadir Bitigen'in eşinin ismi Anıl Bitigen'dir. Çiftin düğününe futbol ve hakem piyasasından birçok tanınmış isim katılmıştır.

ABDÜLKADİR BİTİGEN HANGİ TAKIMLI?

Abdülkadir Bitigen'in hangi takımlı olduğu da futbolseverler tarafından en çok merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bitigen'in hangi takımı desteklediği tam olarak bilinmese de sosyal medyada konuşulan bilgilere göre Abdülkadir Bitigen'in Galatasaraylı olduğu iddia edilmektedir.