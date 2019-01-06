Abdülkadir Ömür kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, futbolda karıyeri nedir?

Abdülkadir Ömür, 25 Haziran 1999 tarihinde Trabzon'da hayata gözlerini açtı.

Çarşıbaşı İsmail Çavuş Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni başarıyla bitiren Abdülkadir Ömür, şu an üniversite sınavlarına hazırlanmakta. Genç futbolcu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda okumak istiyor.

Futbol otoriteleri tarafından oyun zekası, top tekniği ve temposu mükemmel bulunan Ömür, kısa sürede Türkiye'nin gelecek vaadeden yıldızları arasında gösterilmeye başlandı.

2011 senesinde Trabzonspor altyapısında forma giymeye başlayan Abdülkadir Ömür, ilk resmi maçına eski Trabzonspor teknik direktörü Sadi Tekelioğlu döneminde, Adanaspor'a karşı oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçının 65. dakikasında çıktı.

Futbol otoriteleri tarafından "İmam Hatip'li Messi" olarak anılan Ömür, geçen sezon Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor'da 3'ü Türkiye Kupası ve 2'si Süper Lig karşılaşmasında forma giyerek 193 dakikada bir gol atıp takımına büyük katkıda bulundu.

2017 yılında Avrupa'nın en iyi genç yeteneği olan 'Golden Boy Awards'a aday gösterildi.