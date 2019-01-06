Abdülkadir Ömür Liverpool'a mı gidiyor?

ngiliz Daily Mirror gazetesinin haberine göre Liverpool, Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Ömür’ü renklerine bağlamaya hazırlanıyor. Kasık sakatlığı nedeniyle zor günler geçiren ve takımdan ayrılması beklenen Adam Lallana’nın yerine uzun vadeli bir hamle olarak transfer edilmek istenen 19 yaşındaki yıldız oyuncuya 28 milyon Sterlin yani yaklaşık 30 milyon Euro bonservis bedeli ödeneceği haberde yer aldı.

Lallana ile Southampton ve Damien Comolli aracılığıyla Fenerbahçe’nin ilgilendiği ifade edilirken haberde Abdülkadir Ömür için “Türkiye’nin en iyi genç oyuncusu” ifadesi kullanıldı ve Jürgen Klopp’un Abdülkadir’i bu transfer döneminde kadrosuna dahil etmek istediği ancak Trabzonspor’un sezon bitmeden Abdülkadir’i göndermek istemediği de belirtildi.

İki kanatta da görev yapabilen 19 yaşındaki futbolcu bu sezon 17 resmi maçta forma giyerken 2 gol ve 3 asiste imza attı ve Trabzonspor’un yükselişinde önemli bir pay sahibi oldu.