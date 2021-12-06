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  3. Abdulkadir Selvi: AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz

Abdulkadir Selvi: AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, ekonomideki sorunların düzeltilmesi durumunda hiçbir partinin AK Parti'nin önünde duramayacağını belirterek," Seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler." dedi.

Abdulkadir Selvi: AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün yayımlanan köşe yazısında, CHP'nin Mersin mitingi üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Mitinglerin demokrasi meydanı olduğunu belirten Abdulkadir Selvi, mitinglerin kalabalık olmasından memnun olunması gerektiğini ifade ederek,"  Çünkü o zaman, kitleler çare olarak siyaseti görür. Eğer siyaset halkın umudu olmaktan çıkarsa o zaman devreye başka şeyler girer." dedi.

Abdulkadir Selvi: AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz

"SEÇİM SONUÇLARINI SOKAKLAR DEĞİL, SOFRALAR BELİRLER"

Kalabalık mitingler yapmanın seçimin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmediğini dile getiren Selvi, siyasilerin mitinglerinden örnekler vererek şunları kaydetti:

"Hem çok kalabalık mitingler yapmak demek seçimlerin öyle sonuçlanacağı anlamına gelmiyor. Muharrem İnce’nin Maltepe mitingi az mıydı? Cumhuriyet mitinglerine katılım yüksek değil miydi? Sonuç ne oldu? Önemli olan milletin sandıkta vereceği karar. AK Parti’nin rakibinin Kılıçdaroğlu ya da Akşener olmadığını, “Ekonomi Partisi” olduğunu söylerken, ona işaret etmek istiyorum.

AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz. Seçim sonuçlarını sokaklar değil, sofralar belirler."

Köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız

Abdulkadir Selvi: AK Parti ekonomiyi düzeltirse kimse önünde duramaz

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