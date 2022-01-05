Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun "belge" isteğini geri çevirmeyerek, MEB kapısına kilit vuran ismi kanıtlarıyla birlikte ortaya çıkardı!

Milli Eğitim Bakanlığı binasına baskın yapar gibi gidip, kapıda kalan Kemal Kılıçdaroğlu'nun algı operasyonu elinde patladı. Atamalarda adalet istediğini söyleyen Kılıçdaroğlu'nun emrivaki ziyaretini Bakan Özer reddetmişti. Kapıda kalan CHP liderinin basın açıklamaları ardından, MEB binasına vurulan kilit resmi sosyal medyada gündem olmuştu. Daha sonra kilidi kapıya vuran kişinin Kılıçdaroğlu'nun koruması Erol bey olduğu ortaya çıkmış, CHP'den konuya ilişkin itiraz gelmişti. "Belge gösterin" diyen partiye, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'den istenen kanıt geldi.

"KEMAL BEYİN İSTEĞİ ÜZERİNE..."

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Kılıçdaroğlu'nun "belge" isteğini geri çevirmeyerek, kapıya kilit vuran ismi kanıtlarıyla birlikte okuyucusuna sundu. Selvi, "Dünkü yazımda Kılıçdaroğlu’nun korumasının kapının kilitlenmesini istediğini yazmıştım. Kılıçdaroğlu o belgenin açıklanmasını istedi. Ben de kamu görevlisi olan korumaların sıkıntıya girmemesi için o belgeyi yayınlamadığımı söylemiştim. Ama Kemal Bey’in talebi üzerine ilgili bölümü yayınlıyorum. Bu arada CHP Genel Merkezi tarafından yapılan “Hayal mahsulü” açıklamasını ise size havale ediyorum. Hayal mahsulü hangisiymiş peki?" diyerek, belgeyi yayınladı.

Selvi, yazısının devamında "Ben Kılıçdaroğlu’nun istediği belgeyi açıkladım. Şimdi sıra Kemal Bey’de. Danıştay kararı var demişti, ben de kendisinden Danıştay kararını açıklamasını bekliyorum" ifadelerine yer verdi.