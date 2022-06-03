Abdulkadir Selvi yazdı! 2023 seçimlerinin öne çekilme ihtimali var! İşte masadaki iki tarih: 28 Mayıs ya da 4 Haziran

Türkiye, 2023 yılında yapılacak seçimleri büyük bir heyecanla beklerken seçim tarihi hakkında bir gelişme yaşandı. Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvl, kaleme aldığı yazısında Haziran ayında yapılması beklenen seçimlerin tarihinin değişmesinin konuşulduğunu belirtti. Bu durumun Kurban Bayramı ve üniversite sınavı nedeniyle alınabileceğini ifade eden Selvi yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

"İHTİMALDEN SÖZ EDİLİYOR"

Yazısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Azerbaycan dönüşü "Kasımda erken seçim olur mu?" sorusunun yöneltildiğini belirten Selvi," Seçimler 2023 Haziran’ın da olacak yanıtını almış biri olarak erken seçim yok diyorum. Ama şöyle bir ihtimalden söz ediliyor." dedi.

"KURBAN BAYRAMI TELAŞI İLE SEÇİMLERİ ÜST ÜSTE GETİRMEYELİM"

Seçimin tarihi için 24 Haziran 2023 tarihinin konuşulduğunu belirten Selvi, Kurban Bayramı'nın 28 Haziran'a denk geldiğini ifade ederek şunları yazdı:

"Seçimler için 24 Haziran 2023 tarihi konuşuluyor. Ancak Kurban Bayramı 28 Haziran’a denk geliyor. Kurban Bayramı demek en az bir ay önceden başlamak üzere hac mevsimi demek. Aynı zamanda haziranın ortasında üniversite sınavları yapılıyor. Seçim kampanyası 3 aylık bir takvimi kapsıyor ama son 40 gün çok yoğun geçiyor. Bir düşünce var. Kurban Bayramı telaşı ile seçimleri üst üste getirmeyelim. Üniversite sınav stresini yaşayan gençlerimizin psikolojisini dikkate alalım. Üniversite sınavı bittiği andan itibaren tatile çıkmak için bekleyen aileleri seçim nedeniyle zor durumda bırakmayalım."

YENİ SEÇİM TARİHİ

Seçimlerin haziran ayının ilk haftasına veya mayıs ayının son haftasına çekilme düşüncesi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Seçimleri haziranın ilk haftasına ya da mayısın son haftasına çekelim diye bir düşünce var. 28 Mayıs ya da 4 Haziran gibi. Tabii bu erken seçim olmuyor. Olursa öne çekilmiş seçim olur. Ama dediğim gibi, bir düşünce aşamasında."

Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısının tamamını okumak için tıklayınız.