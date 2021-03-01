Abdulkadir Selvi yazdı: Hukuk Reformu, İstiklal Caddesi'nde hissedilecek!

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, reformları ele aldığı yazısında 2021 yılının ilk gündem maddesi olan ve AK Parti tarafından faaliyete geçirilmesi planlanan bu adımın geleceğe ilişkin umutlarını artırdığı belirtti.

Partinin reformlarla büyüdüğünü ve bu reformlarla Türkiye'nin de önünün açıldığını kaydeden Selvi, darbelerin inşa ettiği militarist sistemin reformlarla şekillenen Türkiye yürüyüşünü başlattığını kaydetti.

"Bu ülkede resmi bayramlardan ve kurtuluş günlerinden daha fazla darbeler, muhtıralar tarihi olduğu hatırlanınca özgürlükler ve reformların Türkiye’nin kutup yıldızı olduğuna inanıyorum." diyen Hürriyet yazarı Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı hukuk reformunun, ekonomi reformundan önce açıklanması halinde amacına ulaşamayabileceğini belirtti. Güçlü bir ekonominin güçlü bir hukuk sistemi gerektirdiğini vurgulayan Selvi, “özgür birey, güçlü toplum, daha demokratik bir Türkiye” temasıyla oluşturulan yargı reform paketinin insana dokunan, insan odaklı hareketler olduğunun altını çizdi.

"TEMA, AÇIĞA ÇIKAN SÜREKLİ ÇABAYI YANSITIYOR"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile insan hakları eylem planını masaya yatırdığını ifade eden Selvi, bu temanın seçilme sebebini, toplumun gelişim ve değişim sürecine bağlı olarak açığa çıkan sürekli bir çabayı yansıtması olarak ifade etti.

28 Şubat'ta şiir okuduğu gerekçesiyle cezaevine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek mağduriyetinin bu olmadığını söyleyen Abdülkadir Selvi, 27 Nisan e-muhtırasına, Cumhurbaşkanı olarak 15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele ettiğini de vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türkiye'nin yolunu açmak ve demokratik standartları yükseltme konusundaki çabasını vurgulayan ancak yeni yüzyılda bu kazanımların korunması, kurumsallaştırılması gerektiğini vurgulayan Selvi, sadece vesayetle etkin mücadele değil, demokratik standartların da daha ileri seviyeye yükseltilmesi gerektiğine dikkat çekti.

"HEDEFİMİZ KIZILAY'DA DA İSTİKLAL'DE DE İNSANLARA DOKUNMAK"

Selvi, Adalet Bakanı Gül'ün bu rerformlarla birlikte hem özgürlüklerin hem de refahın artmasının beklendiğini ve bugüne kadar yapılan değişimlerin yanında çağ atlandıkça değişen ihtiyaçlarla birlikte bunlara uygun değişiklikler yapılması gerekliliğini belirttiğini söyledi.

Düzenlemelerin hayata geçirilmesi için Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve kanun yoluyla, bir kısmı ise yönetmelik ve idare düzenlemelerle olmak üzere tam 128 düzenlemenin faaliyete geçileceğini bildiren Bakan Gül, “Bir kişi bile bir yanlış yapıyorsa, onu gidermek lazım. Demokrasilerin en önemli özelliği olan ‘check-balance’ sistemini korumak gerekiyor. Adalet sadece mahkemelerin verdiği adalet değildir. Aile hayatında da, imarla ilgili bir sorunda da, adalet eksikliği hissettiği hangi konuda olursa olsun, insanlar adaletin tecelli etmesi için yargıya başvuruyor. Bizim hedefimiz de bu reformlarla Kızılay Meydanı’nda da İstiklal Caddesi’nde de insanlara dokunmaktır. Onların adalet arayışlarına yanıt vermektir” ifadelerini kullandı.