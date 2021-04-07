Abdulkadir Selvi yazdı: Sarıklı amiral Mehmet Sarı'ya ihraç yolu! TSK'yı rahatsız etmiş

Sosyal medyada yayılan ve bir tarikat evinde öekildiği öğrenilen sarıklı, cübbeli fotoğraflarının ardından kamuoyunda tartışmalara neden olan Mehmet Sarı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edileceği öğrenildi. Darbe iması barındırdığı öne sürülen 104 amiralin yayımladığı 'Kanal İstanbul ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi' konulu bildiride de adı geçen sarıklı amiral Mehmet Sarı'nın TSK ile olan ilişiğinin kesilmesi bekleniyor.

"İŞ, HUKUKİ PROSEDÜRÜN TAMAMLANMASINA KALMIŞ"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, "Sarıklı amiral TSK'yı rahatsız etmiş. TSK'dan ihraç edileceğini intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" ifadelerini kullandığını öne sürdü.

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"SARIKLI AMİRAL TSK'YI RAHATSIZ ETMİŞ"

Bakan Akar'ın Kara Havacılık Komutanlığı’nda kurulan bir üs bölgesine düzenlediği gezide, gazetecilere bu bilgiyi verdiğini aktaran Selvi, bakana konuya ilişkin gelilmelerin sorulduğunu ve Sarı'nın sözleşmeli statüde olduğunu, idari soruşturmanın da sürdüğünü söylediğini ifade etti. Selvi, yazısının devamında, Sarı'nın savunmasının istendiğini belirterek, "Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK’yı rahatsız etmiş. TSK’dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" ifadelerine yer verdi.