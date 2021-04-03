Amiral Mehmet Sarı kimdir? Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın makam aracıyla gittiği tarikat evinde sarıklı ve cübbeli fotoğraflarının çıkması üzerine hakkında soruşturma açılan Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın yaşamı da bu kapsamda merak konusu oldu. İnternet kullanıcılarının arama motorlarında sıklıkla baktığı Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı kimdir? sorularına biz de sizler için haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

AMİRAL MEHMET SARI KİMDİR? DENİZ İKMAL KOMUTANI TUĞAMİRAL MEHMET SARI

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı, makam aracıyla gittiği bir tarikat evinde çıkan görüntüleriyle gündeme taşındı. Sarık ve cübbeli görüntüleri infial yaratan Sarı'nın hakkında Milli Savunma Bakanlığınca başlatılan soruşturma kapsamında, Deniz Harp Okulu mezunu olmadığı ortaya çıktı.

Mehmet Sarı’nın, sivil üniversiteyi bitirdikten sonra mühendis kadrosundan “sözleşmeli subay” olarak istihdam edilmek üzere Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na alındığı saptandı. Sarı’nın, “sözleşmeli subay” kadrosunda olduğu için Harp Akademisi’ne gitme, dolayısıyla general ve amirallik için gerekli olan “kurmay” olma, albaylıktan daha üst bir rütbeye yükselme hakkı da bulunmuyordu.

Ancak 15 Temmuz sonrası düzenlenen bir kararname ile astsubaylıktan subaylığı geçenler dahil, akademiye gidip kurmay olma koşulu aranmaksızın tüm subaylara Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla general-amiral olma olanağı tanındı.

Tekkede sarık ve cüppe ile fotoğrafları yayımlanan Sarı, bu düzenleme ile karacılarda alay komutanlığı ile eşdeğer bağımsız bir görev olan filotilla komutanlığına getirildi. Kurmaylık hakkı tanındı ve Harp Akademisi’ni bitirmiş kurmay subaylar YAŞ’ta emekli edilirken aynı YAŞ kararları ile amiralliğe yükseltildi. Sarı’nın TSK içindeki lakabının da “Hoca efendi” olduğu ileri sürülüyor. 5 Ağustos 2020’de Resmi Gazete’de yayımlanan YAŞ kararı uyarınca Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı olan Sarı, Deniz İkmal Komutanlığı’na atanmıştı.

Sarı’nın görev yaptığı Deniz Kuvvetleri, 2000’li yıllar boyunca FETÖ’nün en çok hedef aldığı kurumlardan birisi oldu. Ergenekon benzeri davalarla birçok denizci subay-astsubay kurumdan tasfiye edildi. Kuvvetler göz önüne alındığında en çok personel kıyımının uygulandığı kuvet burası oldu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ’cülerin kurumdan ihracı nedeniyle Deniz Kuvvetleri’nde amiral ve komutan sıkıntısı yaşandı.