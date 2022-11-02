Abdulkadir Selvi'den gündemi değiştirecek yazı: 2023’te önümüze üç sandık gelecek gibi gözüküyor

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Meclis'e gelecek olan başörtüsü teklifinin kabul edilmemesi durumunda referandum yapılabileceğini ifade etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Abdulkadir Selvi'den gündemi değiştirecek yazı: 2023’te önümüze üç sandık gelecek gibi gözüküyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta TBMM'ye sunulacağını açıkladığı başörtüsü düzenlemesi önemli konu başlıkları arasında yer alıyor. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Malatya'da yaptığı referandum çıkışı gündemdeki tazeliğini korurken Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bu konuya köşe yazısında değindi.

Abdulkadir Selvi'den gündemi değiştirecek yazı: 2023’te önümüze üç sandık gelecek gibi gözüküyor

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ

Selvi yazısında, anayasa değişikliği için referandum yapılabileceğini dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

Anayasa değişikliği Meclis’ten 360-400 arasında bir oyla geçerse zaten referanduma gitmek zorunda. Ama 400’ün üzerinde geçerse referanduma gerek kalmıyor. Ama bir engel yok. Cumhurbaşkanı gerek görürse referanduma götürebiliyor. “400’ün üzerinde de geçse referanduma götürelim. Başörtüsü serbestisi hem Meclis’te hem de halk tarafından onaylanmış olur. Böylece çifte güvence kazanır” gibi bir eğilim var. Ama kesinleşmiş değil.

Bu durumda 2023’te önümüze üç sandık gelecek gibi gözüküyor.

Beni asıl düşündüren, başörtüsü için meydan okuyan Kılıçdaroğlu’nun Anayasa değişikliği karşısındaki tutumu olacak. Anayasa oylaması Kılıçdaroğlu için samimiyet testine dönüşecek.

Abdulkadir Selvi'den gündemi değiştirecek yazı: 2023’te önümüze üç sandık gelecek gibi gözüküyor

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