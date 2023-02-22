Abdulkadir Zango kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulkadir Zango Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulkadir Zango adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulkadir Zango Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulkadir Zango 19 Haziran 1996 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulkadir Zango Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulkadir Zango, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına 1 Aralık 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulkadir Zango'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulkadir Zango Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulkadir Zango isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Abdulkadir Zango Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulkadir Zango futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2018 yılında FC Shkupi

1 Aralık 2021 yılında Niger Tornad.

Abdulkadir Zango Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulkadir Zango şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.