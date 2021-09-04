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Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atanan Abdülkerim Murat Atik'in istifa haberleri medyaya yansıyınca vatandaş, " Murat Atik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Atik neden istifa etti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, Murat Atik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Atik neden istifa etti? İşte detaylar..

Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 10 gün önce TCDD Genel Müdürlüğüne atananı Abdülkerim Murat Atik istifa etti. Atik’in yerine Genel Müdür Yardımcısı Metin Akbaş getirildi. Bununla birlikte " Murat Atik kimdir? Nereli, kaç yaşında? Murat Atik neden istifa etti?" soruları gündeme geldi. Haberimizde konu başlıklarına yer verdik.

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

ABDÜLKERİM MURAT ATİK KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? İŞTE ABDÜLKERİM MURAT ATİK BİYOGRAFİSİ...  

Abdülkerim Murat Atik, 1990 yılında faaliyetlerine başlayan Sun Group Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sun Group Türkiye'nin birçok ilinde bugüne çok sayıda projeyi hayata geçiren Sun Sun Group demiryolu - raylı sistemler ve inşaat - altyapı alanında faaliyet göstermektedir. 

Nereli olduğu ve yaşı bilinmeyen Abdülkerim Murat Atik, 4 Eylül 2021 Cumartesi günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararlarına göre  Ali İhsan Uygun'un yerine Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak atanmıştır. 

Öte yandan Abdülkerim Murat Atik, DEİK/Türkiye-Vietnam İş Konseyi Türk Tarafı başkanıdır.

Abdülkerim Murat Atik hakkında daha fazla bilgi edinirsek haberimize eklenecektir. 

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

MURAT ATİK NEDEN İSTİFA ETTİ?

TCDD ile 4 Nisan’da 40 milyon euroluk özelleştirme sözleşmesi imzalayan Atik’in aynı zamanda Adnan Oktar grubu üyesi olduğu iddia edilmişti.

TCDD Genel Müdürü Abdülkerim Murat Atik kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte Abdülkerim Murat Atik biyografisi...

Tayfun Altuntaş
Editör
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