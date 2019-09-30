Abdullah Avcı: Alışık olmadığımız bir süreci yaşıyoruz

Süper Lig’in 6. haftasında konuk olduğu Trabzonspor’a 4-1 yenilen Beşiktaş’ın teknik direktörü Abdullah Avcı, “İlk golden sonra çok kırılgan, oyunda kopmaların ve kaygının başladığı bir durumu sahanın içinde yaşıyoruz. Oyunun her anında büyük takım refleksiyle olmamız lazım. Kabul edilebilir bir durum değil” dedi.

Abdullah Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligde 6 hafta sonunda beş puanda kaldıklarını ve üç mağlubiyet aldıklarını hatırlattı. Deplasman maçlarında 10 gol yediklerini, geride kalan 6 haftada ise tek galibiyet elde ettiklerini vurgulayan Avcı, “Çok alışık olduğumuz ve kabul edilebilir bir durum değil. Teknik olarak bu maçın yorumuna girmek istemiyorum. Dikkat çekici olan kendi kalemize gol atmamız değil, deplasmandaki üç maçta 10 gol yemiş olmamız. İlk golden sonra çok kırılgan, oyunda kopmaların ve kaygının başladığı bir durumu sahanın içinde yaşıyoruz. Oyunun her anında büyük takım refleksiyle olmamız lazım. Kabul edilebilir bir durum değil. Beşiktaş seyircisi, tarihinde özellikle böyle durumlarda da yönetimine, takımına sonuna kadar destek olmuştur. Çok kırılgan bir yapımız var. Bunun altından çok çalışarak kalkmamız lazım” diye konuştu.