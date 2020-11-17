Abdullah Avcı: "Trabzon'dan teklif alınca sabaha kadar uyuyamazsın"

Avcı, Medical Park'ta düzenlenen basın toplantısında, Trabzon'da, Trabzonspor'da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek, "Trabzon şehrinin futbola olan tutkusu, sevgisi, aşkı, tarihi ve geçmişi beni son derece heyecanlandırıyor. Bu bölgenin Karadeniz'in bir çocuğu olarak buraya olan aidiyet duygumu daha da güçlendiriyor. Bu benim için çok önemli bir motivasyon kaynağını oluşturuyor." diye konuştu.

Trabzonspor'a gelmesinde vesile olan Ahmet Ağaoğlu'na, kendisini daima destekleyen ve cesaretlendiren Ertuğrul Doğan ve Mehmet Yiğit Alp'e, yönetim kuruluna teşekkür eden Avcı, şöyle devam etti:

"Bu futbol şehrinde Ahmet Suat Özyazıcı, Özkan Sümer, Ali Kemal Denizci, Turgay Semercioğlu, Necati Özçağlayan, Güngör Şahinkaya bunlar hepsi benim dostum, beraber çalıştığım meslektaşlarım, ağabeylerim. Tabii ki Şenol hocam. Hem hocalığımı yaptı hem de iletişim halindeyiz. Adını saymadıklarımdan özür diliyorum. Ben de onlar gibi Trabzonspor tarihinde güzel yerde, güzel anılarla, başarılarla yer almak istiyorum. Trabzon'a gelirken, 'Çok zor bir yere gidiyorsun, çok sert medyası var' diye hep ifade ettiler. Ben Karadeniz insanını çok iyi tanıyorum, olumlu, olumsuz duygusunu biliyorum, güzel yüzlü olduğunu görüyorum. Ben de Karadeniz çocuğuyum. Tekrar burada olmaktan mutluluk duyuyorum."

"KAYBETMEYİ SEVMEYEN, TEPKİ VEREN BİR TAKIM İZLETTİRECEĞİZ"

Avcı, "Trabzonspor, nasıl bir kimlikle sahada olacak, bazı oyuncuların yerlerini değiştirmeyi düşünüyor musunuz?" yönündeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Sistemi, hücumu veya savunmayı elindeki mevcut oyuncu profili belirliyor. Bir haftadır beraber çalışıyoruz. İştahlı, arzulu, yaş ortalaması 25-26 olan, özellikle duygusu, coşkusu, kaybetmeyi sevmeyen, buna tepki veren, kazanma alışkanlığı yakalayan ama saha içindeki düzeni ve aklı olan takımı taraftarlara izlettireceğiz diye düşünüyorum. Oyuncularla birebir iletişimim var. Dünden itibaren bunlara başladık. Bazen oyuncuların geçmişte de nerelerde oynadıklarını veya rakibinde neler yapmak istediklerini ve bizim ne yapmak istediklerimizi çok net şekilde planlayıp bazen sahanın içinde bölgelerde değişiklik olabilir ama saha dağılımımızın son derece sağlıklı olması gerektiğini düşünüyorum."

Trabzonspor'un formasının, armasının hep yukarılarda olacağını söyleyen Avcı, şunları kaydetti:

"Bu süreç her futbol takımının yaşayabileceği bir süreç. Geçen seneden bu zamana kadar ve bu ligde çalışmış bir teknik adam olarak baktığımızda yakından takip ettiğimiz bir takım olduğu için özellikle takım savunmasının daha ön plana çıkartacağız. Çünkü önde bireysel çok özel ve yetenekli oyuncularımız var. Takım savunmasını doğru yaptığımız takdirde diğer organizasyonlara geçeceğimizi düşünüyorum. Bu coğrafyayı, iklimi biliyorum. Pazar günü Erzurum maçını taraftar nasıl kazanmak istiyorsa ben de öyle start vermek istiyorum. Oyuncu grubu da şu an buna odaklanmış vaziyette. Kazandıkça daha iyi şeyler yapacaklarına inanıyorum ve biliyorum. Trabzonspor hem sonuç alacak hem de sistemi geliştirecek. Trabzonspor yarışmak zorundadır."

"BEN DE SABIRSIZIM"

Avcı, başarı için ne kadar sabır gerektiğine yönelik bir soru üzerine şunları söyledi:

"Ben de Trabzonspor camiası gibi sabırsızım. Bunun için pazar günü kazanarak başlamak istiyorum. Klop ilk iki senesinde kaçıncı bitirdi, Manchester United'ta Alex Ferguson 6,5 sene ne bir kupa ne bir başarı yakalamadan dünya markası oldu. Ben o kadar süre istemiyorum ama geldiğimiz noktada geçen sene ligi ikinci bitirmiş, Türkiye Kupası'nı kazanmış, sonrasında dalgalanma yaşamış bir takım var. Devre arasında bizim hedeflerimiz kısa ve orta vadede önümüzdeki sezon hedef ne olacak, nereye gidecek, net bir şekilde söyleyeceğiz. Burası Trabzonspor, duygusu ve coşkusunun, hedeflerinin yanına aklı sokmaya çalışacağız. Zamanı çok uzun değil ama bu desteği bekliyorum."

"SAVUNMADA SIKINTI VAR"

Takım savunmasında sıkıntı olduğunu ve bunun üzerine çalışmalara başladıklarını kaydeden Avcı, "Kaybetmeyi kabul etmeyen bir takım olması gerekiyor. Son zamanlarda saha içerisinde enerjisinin kaybolduğunu görmüştük. Değişimler de olabiliyor, şu an bu enerjinin geri döndüğünü düşünüyoruz. Geçen sene 30-32 puan maçlarda öne geçip geriye düşen, bu kadar puan kaybeden takımın takım savunması ile ilgili problemi vardır. Geldiğimiz günden itibaren parçadan bütüne giderek takım savunmasıyla ilgili çalışmaları net bir şekilde yaptık. Bunun yüzde 60-70'ine oyuncu grubu cevap verdi. Umarım hafta sonuna yansıyacak. Sahne orası." ifadesini kullandı.

"TRABZONSPOR'DAN ÜÇÜNCÜ TEKLİF"

Avcı, Trabzonspor'dan gelen teklifin her teknik adamı heyecanlandıracağını belirterek, "Bu Trabzonspor'dan gelen üçüncü teklif. Özkan hoca da aktif çalıştığı dönemde teklif yapmıştı. O dönemden daha evvel de teklif almıştım. O zaman şartlar oluşmadı. Kısmet bugüneymiş. Bundan sonrası aslında Trabzonspor ile ilgili ne yapabiliriz, ona bakacağız. Geçmişle yaşamayacağız. Oradan bir takım dersler çıkaracağız. Bundan sonraki Trabzonspor'u dizayn, organize etmeye, yarışma içine sokmaya çalışacağız." şeklinde konuştu.

Trabzonspor'a gelmeden önce birçok takımdan teklif aldığını da kaydeden Avcı, "Bugün Trabzonpor'un başarısı için varım. Dingin denize değil, Karadeniz'in dalgalı denizine çıktım. Buranın başarısı için varım. Birçok takımdan teklif aldım. Ama Trabzonspor'dan teklif alınca sabaha kadar uyku uyuyamazsın. Dingin denizden Karadeniz'in dalgalı denizini seçtim." diyerek sözlerini tamamladı.