Abdullah Avcı'dan dikkat çeken açıklama: "Planlarım arasında olmadığını söyledim"

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından konuştu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Abdullah Avcı, Abdülkadir Ömür'ün alternatifsiz bir oyuncu olduğunu belirtti ve "Alternatifi olmayan bir isim Abdülkadir Ömür. Futbol böyle bir şey. olumlu, olumsuz duygular bir arada. Sakatlıklar da bunun içinde. Türk futbolunun önemli isimlerinden. Alternatifi olmayan bir isim Abdülkadir Ömür. Fakat çok kötü bir kırk olmadığını umuyorum. Sağlık kurulumuz gereken açıklamayı yapacaktır, ben ne desem yanlış olur." ifadelerini kullandı.

Avcı kadroda düşünmediğini belirttiği Pereira sorusuna ise "Bugün aslında Serkan'ı konuşabiliriz. Ben iki şampiyonluk yaşadıktan sonra bana antrenörlük teklif ettiler. Orhan Ak buna örnektir. Oynamak istiyorum dedi, planlarım arasında olmadığını söyledim. Kendisine kariyer planlaması yapmamız gerektiğini söyledim. 6 ay sonra sözleşmesi sona erecek, oynamak isteyebilir. Trabzon'da seviliyorsun antrenörlüğe geçmek isteyebilirsin, ülkene dönmek isteyebilirsin. Çok seçeneğin var. Düşün taşın karar ver dedim." yanıtını verdi.

Trabzonspor - Konyaspor'u 3-1 mağlup etti