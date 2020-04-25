Abdullah Avcı'dan Galatasaray Teknik direktörü Fatih Terim'e gönderme!

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Abdullah Avcı, bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa telefonla bağlandı.

Abdullah Avcı, Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı döneme ilişkin de konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı medyada kendisi aleyhine algı yapıldığını dile getirdi.

Abdullah Avcı, Galatasaray'ın 66 yaşındaki teknik direktörü Fatih Terim'e puan tablosu üzerinden gönderme yaptı.

Ligin ilk yarısını 30 puanla bitirdiklerini ve 27 puanlı Galatasaray'ın önünde olduklarını hatırlatan Avcı, buna rağmen Beşiktaş kaybederse hocası gidecek şeklinde haberler yapıldığını söyledi. İlk devrede Fatih Terim'den daha başarılı olduğunu ancak kendisi üzerinden algılar yapıldığını aktardı.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şöyle:

"Başarı veya başarısızlık neye göre? Beşiktaş, benim hep gelmek istediğim bir seviyeydi. Geçmişle mi karşılaştıracağız yoksa Şenol Hoca zamanında iki yıl üst üste şampiyon olmuş takımla mı? Benim buna da cevabım vardır elbet. Çalıştırdığım takımlar hep zirveye oynamıştır ama bunun içinden çıkardığımız dersler de var."

"Devre bitti 30 puan, Galatasaray 27 puan. Beşiktaş teknik direktörü için kaybederse gidecek algısı vardı. Bunu nasıl değerlendireceksin? Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Vicdanen rahatım. Mesleki anlamda cebime koyduğum şeyler de var."

"Bir daha farklı bir takıma gittiğimde daha farklı analizler de yapacağım. Kendimi ifade edebilen birisiyim. Beşiktaş'a gelmek önemli bir gurur ve tutku. Zorlukları da biliyordum. 6. Hafta hoca istifa, 12.hafta tribüne. 1 ay sonra tesisten ayrılmak zorunda kalıyorsun."

"Gelecek ile ilgili sağlık probleminin çözülmesi lazım. Futbol nasıl oynanacak bilmiyoruz. O süreci biz de adım adım takip ediyoruz. Bence oynanarak devam etmeli futbol."

"Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra yurt içi yurt dışından dolaylı olarak teklif aldım. Kariyer planlamasını sağlık işi düzeldikten sonra yapacağım."