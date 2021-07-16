Abdullah Avcı'dan İsmail Köybaşı'na çağrı: Benden haber bekle!

Yeni sezon öncesinde Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Yabancı oyuncu sayısı bir hayli artan ve son hakkını da forvetten yana kullanmak isteyen bordo mavililerde sol bek ismi için Türk oyuncular gündeme gelmeye başladı. İlk olarak Umut Meraş'a teklif götüren ancak yüksek ücreti nedeniyle bu transferden vazgeçen Karadeniz temsilcisi, İsmail Köybaşı ile temasa geçti.

Serbest statüde bulunan 32 yaşındaki Köybaşı ile teknik direktör Abdullah Avcı'nın da bir görüşme yaptığı ve oyuncuya, "Seni kadroda düşünüyorum. Bir yere gitme. Benden haber bekle" dediği öğrenildi. Bu nedenle Hatay, Rize ve Giresun'un tekliflerini beklemeye alan tecrübeli futbolcunun da Trabzon yönetimiyle 5 milyon TL'ye ön anlaşma yaptığı ifade edildi.