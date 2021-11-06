Abdullah Avcı'dan şampiyonluk sözlerine tepki!

Süper Lig'de 12. haftada Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Namağlup lider şekilde İstanbul'a gelen ve bu serisini sürdürmek isteyen Karadeniz temsilcisi maçı 2-1 kazanarak yoluna devam etti. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı, henüz hiçbir şey olmadıklarını ve önlerinde uzun bir yol olduğunu dile getirdi.

"KAZANMAK KOLAY DEĞİLDİ"

Abdullah Avcı'nın maç sonu açıklamalarında, "Geçen sene de kazandık, seyircisizdi. Taraftarla burada kazanmak kolay değildi. Yoğunluğu hissettiriyorlar. Beşiktaş, bu ülkenin çok önemli bir takımı, en eski takımı. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum." dedi.

"ZİHİNSEL OLARAK DİNLENECEĞİZ"

Milli arayı iyi değerlendireceklerini ve zihinsel olarak dinleneceklerini dile getiren Abdullah Avcı, "Bakasetas'ın dizinde ağrısı var, yarın MR'ı çekilecek. Milli takım süreci de var. Yarından sonra daha net bir bilgi alabiliriz. Ben hep kısa vade, orta vade, uzun vade planlar yaparım. Trabzonspor hep yarışmak zorunda. Hep kazanma duygusuyla hareket ettik, puan ortalamasını hiç hesaplamadım. Kazandıkça bu yol haritasının daha hızlanacağını düşünüyordum. Bu arayı çok iyi değerlendireceğiz, zihinsel olarak dinleneceğiz." ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ YARIŞIN İÇİNDE OLACAK"

"Bugün 3 puan kazandık, başka bir şey kazanmadık. Herkes ligin 12. haftada bizi başka yerlere koyuyor. Daha çok uzun bir maraton var, ligin 3'te 1'i bitmedi. Beşiktaş yarışın içinde olacak. Bugün ligimizde maç kazanmak kolay değil, Beşiktaş taraftarının önünde kazanmak kolay değil."