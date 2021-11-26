Abdullah Avcı'nın odasındaki "şampiyonluk" detayı taraftarları heyecanlandırdı!

Bu sezon Trabzonspor'un başında çıktığı 13 Süper Lig karşılaşmasında da mağlubiyet yüzü görmeyen Abdullah Avcı, takımda son dönemde yaşanan sakatlıklara rağmen zirveyi rakiplerine bırakmadı. Aldığı bu sonuçlarla birlikte camiayı yeniden şampiyonluk havasına sokan tecrübeli teknik direktörün odasında yer alan detay ise dikkatlerden kaçmadı. Trabzonspor'da şampiyon olan kadroların yer aldığı tabloların yanındaki boş çerçeve dikkat çekti. Taraftarlar Abdullah Avcı'nın tabloyu bu seneki şampiyonlukla doldurmayı hedeflediği yorumlarında bulundu.

TAKIMIN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Geçtiğimiz sezon Eddie Newton'un yönetiminde lige çok kötü bir başlangıç yapan ve neredeyse küme düşme hattına kadar gerileyen bordo mavili takım, Abdullah Avcı'nın takıma katılmasının ardından adeta yeniden doğmuş ve tekrar üst sıralara tırmanmayı başarmıştı. Trabzonspor bu sonuçlarla sezonu 4. sırada tamamlayarak Konferans Ligi elemelerine katılmaya hak kazanmıştı.

İSTATİSTİKLERİ ALT-ÜST ETTİ

Bordo mavili ekipte bu sezon yaptığı transferlerin ardından istediği kadroyu da kuran Abdullah Avcı, geçtiğimiz sezon bıraktığı yerden devam etti. Ligde henüz mağlubiyet yüzü görmeyen Avcı, güçlü rakiplerine de önemli derecede puan farkı attı. Trabzonspor özelinde son yıllardaki birçok istatistiği de egale eden Avcı, camiayı şampiyonluk havasına soktu.

BU SEZON TAMAMLAYACAK

Basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda şampiyonluk konuşmak için henüz çok erken olduğunu ve maç maç ilerlemeleri gerektiğini ifade eden Abdullah Avcı'nın odasındaki tablo ayrıntısı ise taraftarların heyecanlanmasına neden oldu. Bordo Mavili kulübün şampiyonluklarının yer aldığı çerçeveleri odasına eklettiren Abdullah Avcı'nın, bu sezon şampiyonluğu hedeflediği ve boş bıraktığı çerçeveyi onunla dolduracağı ifade edildi.