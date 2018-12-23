Abdullah bin Abdülaziz Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Ne Zaman, Kaç Yaşında Öldü?

ABDULLAH BİN ABDÜLAZİZ KİMDİR?

Doğum tarihi : 01.Ağustos.1923 Ölüm tarihi : 23.Ocak.2015

Abdullah bin Abdülaziz kaç yaşında öldü : 92

Kilo & Boy :

Burcu : Aslan

Meslek : Devlet Başkanı

Abdullah bin Abdülaziz doğum yeri : Riyad, Necid Sultanlığı

Ölüm yeri : Riyad, Suudi Arabistan

ABDULLAH BİN ABDÜLAZİZ BİYOGRAFİSİ

Suudi Arabistan’ın 6. Kralı

Abdullah bin Abdülaziz, (Kral Abdullah) 1 Ağustos 1923 tarihinde Necid Sultanlığı'nın Riyad Bölgesi'nde doğdu. Babası Abdülaziz El Suud, annesi Fehda bint Asi Surayim’dir. Kral Abdullah, Suudi Arabistan'ın kurucusu ve ilk kralı olan Abdülaziz El Suud'un 37 çocuğundan 13'üncüsüydü. Vehhabi mezhebindendir.

Abdullamu görevi, Mekke'nin belediye başkanlığı oldu. Ardından babası Abdülaziz El Suud tarafından 26 Ocak 1963 tarihinde Suudi Arabistan Ulusal Muhafızları'nın komutanı görevine getirildi.

Kardeşi Suudi Arabistan kralı Fahd bin Abdül Aziz 2005 yılında ölünce yerine 1 Ağustos 2005 tarihinde o tahta geçti.Resmen 2005 yılında kardeşi Fahd bin Abdülaziz El Suud'un yerine tahta geçse de, Kral Abdullah, kardeşinin 1995'te kalp krizi ve felç geçirmesinin ardından fiilen ülkeyi yönetmeye başlamıştı. Kral Abdullah görevde bulunduğu sürede ülke yönetiminde bazı reformlara imza atmıştı.

Suudi Arabistan'da onun krallığı döneminde din polisinin bazı yetkileri kısıtlanmış; kadınlara da ülke yönetimindeki etkisi çok sınırlı olsa da, Şura Konseyi'nde temsil hakkı verilmişti.

Kral Abdullah ayrıca kadınlara bu yıl yapılacak yerel seçimlerde seçme ve seçilme hakkı verileceğini söylemişti.

Abdulll Sudairi ile evlendi. 25 çocuğu vardır.

Abdullah bin Abdülaziz, 23 Ocak 2015 tarihinde Suudi Arabistan, Riyad’da 92 yaşında öldü. Kral Abdullah bin Abdülaziz öldükten sonra yerine kardeşi Salman Bin Abdülaziz (d.1935) kral oldu.

Kaynak:Biyografi.info