Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi

Türkiye deprem gerçeğini en acı şekilde 6 Şubat günü yaşadı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem felaketi 11 ilde yıkıcı bir etki yarattı. Depremin en çok hasar verdiği illerden biri Hatay oldu.

Şehirde deprem felaketinin yaraları devlet ve vatandaş elbirliğiyle sarılmaya devam ederken siyasiler de şehre gelmeye devam ediyor. Bu kişilerden biri de 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül oldu.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Şehir merkezinde incelemelerde bulunan Abdullah Gül, daha sonra çadır kentlerde yaşayan vatandaşlarla bir araya gelerek acılarını paylaşıp dertlerini dinledi, yetkilerden bilgi aldı.

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"BURADA OLANI BİTENİ ACIYLA İZLEDİK"

"Görülmemiş bir afetle karşı karşıyayız" diyerek sözlerine başlayan Gül, "Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Burada olan biteni televizyonların karşısında büyük bir acıyla izledik. Kurtarma çalışmalarına katılan yerli ve yabancı herkesten Allah razı olsun" dedi.

"KÜLTÜR MİRASININ KAYBOLUP GİTMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Gül, devlet ve millet kaynaşmasının en üst seviyede gerçekleştiğine dikkat çekerek şunları söyledi: "Devletin kademeleri, görevliler, sivil toplum örgütleri kişisel olarak herkes böyle bir acıyı dindirebilmek için herkes koşturdu. Şunu özellikle belirtmek istiyorum devlet ve millet kaynaşmasını böyle bir acı karşısında en üst seviyede gerçekleştirdik. Böyle bir afetin atlatılabilmesi için her şey seferber edilmiş durumda. Bilim adamları dikkat çekiyordu. Türkiye'de en büyük öncelik depremlere hazırlıklı olunması gerekiyor. Hatay Antakya ayrı bir özelliği de var. Dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri ve bizim için de kültür mirası çok olan bir yer. Yeniden bu şehri inşa ederken bu kimliklerin kaybolup gitmesine müsaade etmeyeceğiz."