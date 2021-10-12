Abdullah isminin anlamı nedir, Abdullah ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Abdullah isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Abdullah ismi ne demek, Abdullah ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Abdullah isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Abdullah İsminin anlamı nedir? TDK Abdullah anlamı:

Allahın Kulu. Peygamberin En Sevdiği İsimlerden Aynı Zamanda Babasının Adıdır. TDK'da bulunmamaktadır.

Abdullah İsmi Kuranda geçiyor mu?

Geçmiyor.

Abdullah isminin kökeni:

Abdullah isminin kökeni bulunmamaktadır. Türkiye'de yoğun olarak kullanılmaktadır.

Abdullah isminin cinsiyeti:

Erkekismi olarak kullanılmaktadır.

​​​​​​​Abdullah isminin rengi:

Zeytuni

Abdullah ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 8 harf bulunmaktadır.

​​​​​​​Abdullah isminin Harf Analizi Nedir ?

Abdullah ismi 8 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

A: Öncü, lider, mantıklı

B: Sezgisel, sakin

D: Üstün güçler, güçlü

U: Temkinli, ertelemeci, şanslı

L: Sanatsal, naif, yetenekli

L: Sanatsal, naif, yetenekli

A: Öncü, lider, mantıklı

H: Statü/para, garantici

Abdullah isminin Numerolojisi Kaçtır?

Abdullah ismi 8 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1

B: 2

D: 5

U: 25

L: 15

L: 15

A: 1

H: 10

= 74 – Abdullah İsminin Numeroloji Toplamı 74’dir.

​​​​​​​Abdullah isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Abdullahismi 8 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Abdullah isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

A: 1B: 2D: 4U: 3L: 3L: 3A: 1H: 8

= 25

2 + 5 = 7Kader sayısıdır

Abdullah isminin 7kader sayısına göre kişilik özellikleri

7– Daima eleştirel bir kişiliğe sahip olması onun analiz yönüne büyük katkı sağlar. Zeki ve baskın karakterli olması çözülmesi kolay olmayan sorunların altından kalkmasını yardımcı olur. Ruhsal yönden kuvvetli bir yapıya sahiptir. Derinlere dalarak konuları en ince ayrıntısına kadar irdeler. Değişken yapısı nedeniyle çevredekiler ona soğuk davranışlar gösterse de o yalnız kalma duygusunu bir kenara atmalı ve insanlara karşı soğuk ve mesafeli durmaktan kaçınmalıdır.

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