Abdullah Kavukcu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşında?

ABDULLAH KAVUKCU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1973

Abdullah Kavukcu kaç yaşında : 45

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Meslek : İş Adamı

Abdullah Kavukcu doğum yeri : Erzincan

ABDULLAH KAVUKCU BİYOGRAFİSİ

Abdullah Kavukcu, 1973 yılında Erzincan’da doğmuştur. İlkokulu ve ortaokulu Erzincan’da okuduktan sonra kazandığı Anadolu Lisesinde okumak için İstanbul’a geldi. Aynı zamanda ticareti öğrenmesi için babasının açtığı markette çalıştı. Daha sonra Kapalıçarşı’da ticari yaşamına devam etti.

Kapalıçeneyimleri sonrasında gerçekleştirdiği yatırımlarla adından söz ettirmeye başlayan Abdullah Kavukcu’nun ismi o yıllarda iş hayatında yakaladığı başarılar ile anılmaya başladı.

Abdullah Kavukcu; 2002 yılında Haluk Okutur ve Mehmet TARAKCI ile birlikte Simit Sarayını kurdu. 2009 yılında yeni bir yatırım olarak Türkiye’de ilk kez otoban Avm projesini gerçekleştirerek Parkshop Avm’yi hizmete açtı.

2012 yılında Simit Sarayı İcra Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Abdullah Kavukcu aynı zamanda Kavukcu Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürmekte, şirket bünyesindeki inşaat, gıda, yönetim ve danışmanlık gibi farklı is kollarıyla da faaliyet göstermektedir.

Evli ve iki çocuk babası olan Abdullah Kavukcu iş hayatının yanı sıra farklı sosyal sorumluluk projelerinde de yönetici olarak yer almaktadır.

Abdullah Kavukcu, 3 Temmuz 2011 tarihinde SKY Türk spikeri İlkin Ündeş ile Sait Halim Paşa Yalısı’nda evlendi. 2 çocukları vardır.

Kaynak:Biyografi.info