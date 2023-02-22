Abdullahi Bello Shuaibu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Bello Shuaibu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullahi Bello Shuaibu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullahi Bello Shuaibu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullahi Bello Shuaibu 7 Ekim 2003 tarihinde Jos şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullahi Bello Shuaibu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Abdullahi Bello Shuaibu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

El-Kanemi Warriors futbol takımında oynamaktadır. El-Kanemi Warriors takımına 26 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullahi Bello Shuaibu'nin El-Kanemi Warriors ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullahi Bello Shuaibu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullahi Bello Shuaibu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

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1 Ocak 2017 yılında Nasarawa United

26 Eylül 2022 yılında Kanemi Warriors

Abdullahi Bello Shuaibu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullahi Bello Shuaibu şuan El-Kanemi Warriors takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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