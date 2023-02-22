Abdullahi Lucky kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Lucky Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullahi Lucky adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdullahi Lucky Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdullahi Lucky {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdullahi Lucky Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Niger Tornadoes futbol takımında oynamaktadır. Niger Tornadoes takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullahi Lucky'nin Niger Tornadoes ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdullahi Lucky Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdullahi Lucky Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdullahi Lucky şuan Niger Tornadoes takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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