Abdullahi Tanko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullahi Tanko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullahi Tanko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullahi Tanko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullahi Tanko 12 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullahi Tanko Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdullahi Tanko, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Varnsdorf futbol takımında oynamaktadır. FK Varnsdorf takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullahi Tanko'nin FK Varnsdorf ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Abdullahi Tanko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullahi Tanko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullahi Tanko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullahi Tanko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Vila Real

1 Temmuz 2018 yılında Gil Vicente

29 Temmuz 2019 yılında Chaves

1 Temmuz 2020 yılında Valadares Gaia

1 Temmuz 2021 yılında Salgueiros

25 Temmuz 2022 yılında Varnsdorf

Abdullahi Tanko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullahi Tanko şuan FK Varnsdorf takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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