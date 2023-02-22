Abdullateef Abiola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullateef Abiola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullateef Abiola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdullateef Abiola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdullateef Abiola {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdullateef Abiola Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullateef Abiola'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdullateef Abiola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdullateef Abiola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdullateef Abiola şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.
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