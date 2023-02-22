Abdullateef İshola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullateef İshola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullateef İshola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdullateef İshola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdullateef İshola {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdullateef İshola Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Abdullateef İshola'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdullateef İshola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdullateef İshola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdullateef İshola şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.
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