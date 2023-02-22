Abdullateef İshola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullateef İshola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdullateef İshola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdullateef İshola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.