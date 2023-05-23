Abdüllatif Şener: Kılıçdaroğlu, seçilse bile meclis çoğunluğu cumhur ittifakında olduğu için kanun bile çıkaramaz

AK Parti kurucusu olan, bir dönem başbakan yardımcılığı bile yapan, daha sonra istifa edip siyasi hayatını uzun yıllardır CHP'de devam eden Abdüllatif Şener'den 2. tur seçimleri öncesi Kılıçdaroğlu ile ilgili bomba açıklamalarda bulunarak "Kılıçdaroğlu, seçilse bile meclis çoğunluğu Cumhur ittifakında olduğu için hiç bir şey yapamaz, kanun bile çıkaramaz" dedi.

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Eski CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, 28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek 2. tur seçimlerine yönelik çarpıcı ifadelerde bulundu. Şener, "Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez." dedi.Eski CHP milletvekili Abdüllatif Şener, katıldığı NTV canlı yayınında Seçim gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde, Meclis çoğunluğu elinde olmadığı için kanun çıkarıp bütçe yapamayacağını, verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremeyeceğini söyledi.

"KANUN BİLE ÇIKARMAZ"

Şener'in açıklamaları şöyle:"TBMM bugünkü sistemimizde önemlidir, etkindir. Burada milletvekillerinin çoğunluğu Cumhur İttifakı tarafından çıkarılmıştır. Toplam AK Parti, MHP ve Yeniden Refah'ın milletvekili sayısı 323 civarındadır. Bu Millet İttifakı'nın çıkardığı milletvekili sayısından 111 daha fazladır. Büyük bir fark var arada.

"VERDİĞİ SÖZLERİ VE VAADLERİ GERÇEKLEŞTİREMEZ"

Cumhurbaşkanı bir partide, Meclis çoğunluğu bir partide olursa bu sefer ortaya ne çıkıyor? Denge denetim mekanizması kurulmuş oluyor. Fakat bu sefer de yönetimde ve ülkede istikrar kalmıyor. Dolayısıyla Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'ndayken açıkça şunu söyleyeyim, Kemal Bey'in seçimi kazanmasıyla birlikte cumhurbaşkanlığı da bir başka partiye gittiğinde bir kere verdiği sözlerden hiçbirini gerçekleştiremez

"BÜROKRAT ATAMASI YAPAMAZ"

Meclis'ten hiçbir kanun geçiremez. Millet İttifakı'nın en büyük iddiası olan 6 partiyi bir araya getiren güçlendirilmiş parlamenter demokrasi artık hayal olur. Bunu gerçekleştiremezler. Maliye, ekonomik politikalar uygulayamazlar. Neden? Vergi çıkaramazlar. Bütçe çıkaramazlar. Bakın bütçe çıkaramadıkları için AK Parti iktidarının yapmış olduğu bütçenin arttırılması yoluyla uygulamaya başlarlar. Bütçe politikaları olmaz. Mali politika olmaz. Hatta bürokrat ataması yapamazlar."

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