Abdullokh Olimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullokh Olimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullokh Olimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullokh Olimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullokh Olimov 11 Şubat 1993 tarihinde Margilan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Абдуллоҳ Адхамжон оглы Олимов şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullokh Olimov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Eminence Sports Management yapmaktadır. Abdullokh Olimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Neftchi Fergana futbol takımında oynamaktadır. Neftchi Fergana takımına 5 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Abdullokh Olimov'nin Neftchi Fergana ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdullokh Olimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullokh Olimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullokh Olimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullokh Olimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Pakhtakor

1 Mart 2014 yılında Neftchi

1 Ocak 2016 yılında Kokand 1912

1 Şubat 2017 yılında Mash'al

1 Ocak 2019 yılında FK Andijon

5 Mart 2021 yılında Neftchi

Abdullokh Olimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullokh Olimov şuan Neftchi Fergana takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Abdullokh Olimov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Özbekistan U23 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Özbekistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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