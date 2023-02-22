Abdulmajeed Sulyman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Sulyman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulmajeed Sulyman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulmajeed Sulyman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulmajeed Sulyman 1 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulmajeed Sulyman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulmajeed Sulyman, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Abdulmajeed Sulyman'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulmajeed Sulyman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulmajeed Sulyman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Kwara United
Abdulmajeed Sulyman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulmajeed Sulyman şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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