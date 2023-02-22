Abdulmajeed Sulyman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulmajeed Sulyman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulmajeed Sulyman kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulmajeed Sulyman ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.