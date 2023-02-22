Abdulraheem Shola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulraheem Shola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulraheem Shola adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulraheem Shola Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulraheem Shola 11 Kasım 2000 tarihinde doğmuştur. 1,95 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulraheem Shola Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulraheem Shola, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulraheem Shola'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulraheem Shola Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulraheem Shola futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında Kwara United
1 Aralık 2022 yılında Wikki Tourists
Abdulraheem Shola Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulraheem Shola şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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