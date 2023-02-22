Abdulraheem Shola kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulraheem Shola Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulraheem Shola kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulraheem Shola ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.