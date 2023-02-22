Abdulrahman Bashir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Bashir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulrahman Bashir kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulrahman Bashir ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.