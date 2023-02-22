Abdulrahman Bashir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Bashir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Bashir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrahman Bashir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrahman Bashir 15 Ocak 1991 tarihinde Kaduna şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahaman Obolakale Bashir şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrahman Bashir Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Abdulrahman Bashir, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Sunshine Stars futbol takımında oynamaktadır. Sunshine Stars takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Bashir'nin Sunshine Stars ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrahman Bashir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrahman Bashir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
12 Mayıs 2015 yılında Lobi Stars
31 Aralık 2015 yılında Enyimba Aba
12 Ocak 2016 yılında Nasarawa United
1 Aralık 2017 yılında Enyimba Aba
1 Temmuz 2020 yılında Plateau United
1 Aralık 2021 yılında Wikki Tourists
1 Aralık 2022 yılında Sunshine Stars
Abdulrahman Bashir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrahman Bashir şuan Sunshine Stars takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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