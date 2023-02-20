Abdulrahman Mohamed kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Mohamed Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Mohamed adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdulrahman Mohamed Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdulrahman Mohamed 4 Aralık 2002 tarihinde doğmuştur. Katar uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrahman Mohamed Mohamed şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdulrahman Mohamed Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Al-Wakrah SC futbol takımında oynamaktadır. Al-Wakrah SC takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Mohamed'nin Al-Wakrah SC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Abdulrahman Mohamed Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdulrahman Mohamed isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdulrahman Mohamed Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdulrahman Mohamed futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Al-Wakrah SC

Abdulrahman Mohamed Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdulrahman Mohamed şuan Al-Wakrah SC takımında oynamakta ve 37 numaralı formayı giymektedir.

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