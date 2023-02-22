Abdulrahman Olanrewaju Ayinla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrahman Olanrewaju Ayinla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrahman Olanrewaju Ayinla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrahman Olanrewaju Ayinla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrahman Olanrewaju Ayinla 6 Nisan 2002 tarihinde Lagos şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Ayinla AbdulRahman Olanrewaju şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrahman Olanrewaju Ayinla Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Abdulrahman Olanrewaju Ayinla, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına 1 Kasım 2021 tarihinde katılmıştır. Abdulrahman Olanrewaju Ayinla'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrahman Olanrewaju Ayinla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrahman Olanrewaju Ayinla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Kasım 2021 yılında Gombe United
Abdulrahman Olanrewaju Ayinla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrahman Olanrewaju Ayinla şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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