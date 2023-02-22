Abdulrasheed Musa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulrasheed Musa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulrasheed Musa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulrasheed Musa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulrasheed Musa 2 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Abdulrasheed Itopa Musa şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulrasheed Musa Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC SILON Taborsko futbol takımında oynamaktadır. FC SILON Taborsko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulrasheed Musa'nin FC SILON Taborsko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulrasheed Musa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulrasheed Musa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2020 yılında Right2Win SA
14 Şubat 2020 yılında Hlinsko
14 Ocak 2021 yılında Chrudim
29 Temmuz 2021 yılında FK Zbuzany
31 Aralık 2021 yılında Chrudim
29 Mart 2022 yılında FK Zbuzany
1 Temmuz 2022 yılında SILON Taborsko
9 Eylül 2022 yılında FC Pisek
31 Aralık 2022 yılında SILON Taborsko
Abdulrasheed Musa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulrasheed Musa şuan FC SILON Taborsko takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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