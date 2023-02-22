Abdulsalam Abdulsalam kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulsalam Abdulsalam Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulsalam Abdulsalam adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulsalam Abdulsalam Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulsalam Abdulsalam {dogum-tarihi} tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulsalam Abdulsalam Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Wikki Tourists futbol takımında oynamaktadır. Wikki Tourists takımına 1 Aralık 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulsalam Abdulsalam'nin Wikki Tourists ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulsalam Abdulsalam Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulsalam Abdulsalam futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında Bilinmiyor
1 Aralık 2022 yılında Wikki Tourists
Abdulsalam Abdulsalam Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulsalam Abdulsalam şuan Wikki Tourists takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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