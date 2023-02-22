Abdulwasiu Mahmuny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulwasiu Mahmuny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Abdulwasiu Mahmuny kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Abdulwasiu Mahmuny ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.