Abdulwasiu Mahmuny kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdulwasiu Mahmuny Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdulwasiu Mahmuny adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Abdulwasiu Mahmuny Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Abdulwasiu Mahmuny 23 Haziran 2000 tarihinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Abdulwasiu Mahmuny Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kwara United FC futbol takımında oynamaktadır. Kwara United FC takımına 1 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Abdulwasiu Mahmuny'nin Kwara United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Abdulwasiu Mahmuny Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Abdulwasiu Mahmuny futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Mayıs 2021 yılında Katsina Utd.
1 Ocak 2022 yılında Enyimba Aba
1 Kasım 2022 yılında Kwara United
Abdulwasiu Mahmuny Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Abdulwasiu Mahmuny şuan Kwara United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.