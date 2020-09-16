Abdürrahim Albayrak: Alacağımız isimler olacak

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde Neftçi Bakü ile oynayacağı maçın hazırlıkları sürüyor. Karşılaşma için Bakü'ye yolculuk edecek olan sarı-kırmızılılarda, İkinci Başkan Abdürrahim Albayrak yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Öncelikle maçı değerlendiren Albayrak, "İki kardeş ülkenin iki kardeş takımı karşı karşıya gelecek. Türkiye'ye turu geçmiş olarak dönmüş olacağız" diye konuştu.

Takımının performansını değerlendiren Albayrak,"Aldığımız yeni oyuncular ve hazır olmayan oyuncularımız var. Falcao, Arda, Taylan çok iyi geliyor. Birçok futbolcumuz iyi başlangıç yaptı. Daha da iyi olacak" ifadelerini kullandı.

"OMAR ÇOK İYİ OYNADI"

Albayrak, "İnsanlar transfer yapmadığımızı söylüyor ama mesela Omar ile 6-7 ay önce anlaştık. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet edecek. Çok da iyi oynadı, Allah nazardan korusun" açıklamasını yaptı.

"GALATASARAY TARAFTARI BİZE GÜVENSİN"

Transferlerle ilgili de önemli noktalara parmak basan Albayrak, taraftardan yönetime güvenmesini istedi. Albayrak, "Aldığımız yeni oyuncuların çoğu henüz kadroya giremedi. Alacağımız isimler olacak. Gelenler de, gidenler de olacak. Geç saatlere kadar çalışıyoruz. Almak kadar satmak da önemli. Elimizden geleni yapıyoruz. Galatasaray taraftarı bize güvensin, onları hiçbir zaman mahcup etmeyeceğiz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.